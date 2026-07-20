İran'da Sünni din adamı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İran'da Sünni din adamı Mevlevi Muhammed Enver Rigi'nin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Mircave Kaymakamı Muhtar Muhsin Mübareki, Rigi'nin kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin düzenlediği "terör" saldırısında hayatını kaybettiğini söyledi.

Mübareki, Ali Bin Ebi Talib Camisi'nin cuma imamı Rigi'nin sabaha karşı silahlı saldırıya uğradığını, güvenlik ve yargı birimlerinin olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattığını ifade etti.

Söz konusu "terör" saldırısının bölgedeki güvenliği ve toplumsal birliği hedef aldığını dile getiren Mübareki, halkı resmi açıklamalar dışında yayılan bilgilere itibar etmemeye ve birlik içinde hareket etmeye çağırdı.