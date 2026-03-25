İranlı Sünni din adamı İsmailzehi: "Savaşı durdurma yolunu seçmek uygun olacaktır"

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan şehri Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ABD- İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin, "Savaşı durdurma yolunu seçmek uygun olacaktır." dedi.

İsmailzehi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin bir paylaşım yaptı.

İran-Irak Savaşı'nın sonunda İran'ın toprak bütünlüğünün korunması için Birleşmiş Milletler (BM) kararının ülkesi adına zor bir karar olduğunu ancak kabul edildiğini belirten İsmailzehi, "Savaşı durdurma yolunu seçmek uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

Çatışmaların devam etmesi halinde ulusal kaynakların ve hayati altyapının zarar göreceğini kaydeden İsmailzehi, "Çatışmanın tüm tarafları, halkın ortak ihtiyacı olan hayati altyapıya ve enerji sektörüne saldırmaktan kaçınmalıdır." ifadesine yer verdi.