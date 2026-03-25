İranlı Sünni din adamı İsmailzehi: "Savaşı durdurma yolunu seçmek uygun olacaktır"

Güncelleme:
Zahidan Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona ermesi gerektiğini belirtti ve ulusal kaynakların zarar görmemesi için savaşı durdurma yolunun seçilmesi gerektiğini vurguladı.

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan şehri Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ABD- İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin, "Savaşı durdurma yolunu seçmek uygun olacaktır." dedi.

İsmailzehi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan ABD-İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin bir paylaşım yaptı.

İran-Irak Savaşı'nın sonunda İran'ın toprak bütünlüğünün korunması için Birleşmiş Milletler (BM) kararının ülkesi adına zor bir karar olduğunu ancak kabul edildiğini belirten İsmailzehi, "Savaşı durdurma yolunu seçmek uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

Çatışmaların devam etmesi halinde ulusal kaynakların ve hayati altyapının zarar göreceğini kaydeden İsmailzehi, "Çatışmanın tüm tarafları, halkın ortak ihtiyacı olan hayati altyapıya ve enerji sektörüne saldırmaktan kaçınmalıdır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını delirten gelişme

Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Metehan Baltacı hakim karşına çıkacak; Okan Buruk destek için adliyeye geldi

Taraftarı korkutan görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor

Ne yaptın sen Icardi! Taraftar ateş püskürüyor