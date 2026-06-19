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İran'da silahlı grubun saldırısında 1 güvenlik görevlisi öldü

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentinde silahlı bir grubun düzenlediği saldırıda bir üsteğmen yaşamını yitirdi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentinde silahlı bir grubun ateş açması sonucu bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Sistan-Belucistan eyaletinde, adı öğrenilemeyen silahlı bir grup, Haş Emniyet Müdürlüğünde görevli Abdüsselam Kürd isimli bir üsteğmene silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda ağır yaralanan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Emniyet yetkilileri, saldırganları yakalama çalışmalarının devam ettiğini ve olaya ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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