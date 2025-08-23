İran'da Silahlı Operasyonda 6 Militan Öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri tarafından yabancı uyruklu 6 militan öldürüldü. Operasyonda ayrıca 2 militan yakalandı ve çeşitli teçhizat ele geçirildi. Çatışma sırasında İran'dan 2 istihbarat görevlisi ve 1 polis de yaralandı.

İran'ın son günlerde silahlı saldırılara sahne olan Sistan ve Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 6 militanın öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin hayati merkezlerinden birine saldırı için doğu sınırlarından ülkeye giren silahlı bir gruba güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 militan öldürüldü, 2 militan da yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu kişilerin yabancı uyruklu olduğu ve üzerlerinde lazer donanımlı roket atarlar Amerikan yapımı M4 ve M16 makineli tüfekler, çok sayıda bomba, patlayıcı yelekler ve teçhizatın ele geçirildiği aktarıldı.

Çatışma sırasında İran tarafından da 2 istihbarat görevlisi ve 1 polis yaralandı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaleti son zamanlarda ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl adlı örgüt tarafından düzenlenen saldırılara sahne olmuştu. Eyalette dün 5 polis öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Bıçakla öz evladını kovaladı, küçük kızın feryatları sokağı inletti

Bıçakla öz evladını kovaladı, küçük kızın feryatları sokağı inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turgutlu'da üzüm hasadı başladı! Kadınlar av tüfekleriyle nöbet tutuyor

Kadınlar, av tüfekleriyle her gece böyle nöbet tutuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.