İran'da gözaltına alınan reformist siyasetçilerden biri daha serbest bırakıldı

Güncelleme:
Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Eminzade, anayasaya aykırı tutum gerekçesiyle gözaltına alınmıştı ancak şimdi kefaletle serbest bırakıldı. Reform Cephesi'nin diğer üyeleri de serbest bırakıldı.

İran'da kısa süre önce gözaltına alınan reformist siyasetçilerden eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Eminzade'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, eski reformist cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı görevi yapan Eminzade, kefaletle serbest bırakıldı.

Eminzade, bazı reformcu siyasetçilerle birlikte "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam ve İbrahim Asgarzade önceki gün, Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri de dün serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
