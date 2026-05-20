İran'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki Seravan kentinde devriye görevi yürüten polislere araç içinden ateş açıldı. Saldırıda polis memuru Emir Hüseyin Şehreki hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Seravan kentinde emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba