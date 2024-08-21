Üye Girişi
Haberler

İran'da Pakistanlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 28 ölü, 23 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'dan Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlıları taşıyan otobüs, İran'ın Yezd eyaletinde devrildi. Kazada 28 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Otobüsün fren sistemindeki teknik bir arıza nedeniyle kaza meydana geldiği belirtildi.

- İran'da Pakistanlı yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 28 ölü, 23 yaralı

TAHRAN - Irak'taki Erbain törenlerine katılmak için yola çıkan Pakistanlıların bulunduğu otobüsün İran'da devrilmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Pakistan'dan Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlıları taşıyan otobüs, akşam saatlerinde İran'ın Yezd eyaletindeki Dehşir-Taft kontrol noktası yakınında devrilerek alev aldı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 11'i kadın, 17'si erkek olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlk incelemelere göre kazanın otobüsün fren sistemindeki teknik bir arızadan kaynaklandığı aktarıldı.

Erbain töreninde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü anılıyor. Geçtiğimiz yıl Kerbela'daki anma törenlerine yaklaşık 22 milyon kişi katılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pakistan Irak İran Güncel Haberler

2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 21 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title