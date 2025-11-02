Haberler

İran'da Kısırlık Sorunu Ulusal Güvenlik Tehdidi Olarak Değerlendiriliyor

Güncelleme:
İran'da 3 milyon evli çiftin kısırlık sorunu yaşadığı belirtilirken, bu durumun ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu ifade edildi. Evlilik yaşının yükselmesi ve çocuk sahibi olmanın ertelenmesi kısırlığın artmasında etkili faktörler arasında sayılıyor.

İran'daki İbn Sina Araştırma Enstitüsü Üreme İmmünolojisi Bölüm Başkanı Dr. Emir Hasan Zernani, ülkede yaklaşık 3 milyon evli çiftin kısır olduğunu belirterek, bu durumun ulusal güvenlik açısından bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Zernani, Tahran'daki Cihat Üniversitesi tarafından düzenlenen "Zor Tedavi Edilen Hastalıklar ve Kısırlıkta Yenilikçi Tedavi Ürünleri" konulu oturumda konuştu.

Zernani, "İran'da 3 milyon kısır çift bulunuyor ve bu sayı her yıl yüzde 5 artıyor." dedi.

Bunun başlıca nedeninin evlilik yaşının yükselmesi ve çocuk sahibi olmanın ertelenmesi olduğunu söyleyen Zernani, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden 18-22 yaş arasında olan evlenme ortalaması günümüzde 28 yaşın üzerine çıkmış durumda. Aynı zamanda ülkenin nüfus artış hızı 1,6'ya düştü. Bu oran, nesil yenileme eşiğinin altındadır ve ülkenin demografik geleceği açısından ciddi bir uyarıdır."

"Kısırlık ulusal güvenlik için bir tehdit"

Kısırlığın geniş kapsamlı sonuçlarına dikkati çeken Zernani, bu eğilimin devamının, nüfusun yaşlanması, ulusal güvenliğin tehdit edilmesi, boşanma oranlarının yükselmesi ve doğrudan sağlık harcamalarının artması gibi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Ülkedeki tüp bebek merkezlerinde yaşanan yoğunluğun bu durumun doğrudan bir sonucu olduğuna işaret eden Zernani, "Şu anda kısırlık krizine karşı mücadele için yalnızca 5 ila 10 yıllık bir altın fırsat dönemi bulunuyor. Bu sürede kök hücre teknolojileri ve bunlardan türetilen ürünler gibi modern yöntemlerle kısır çiftlerin tedavisi için etkili adımlar atılması gerekmektedir." dedi.

Kısırlığın kadınların yanı sıra erkeklerde de ciddi oranlarda görüldüğünü belirten Zernani, "İranlı erkeklerde sperm kalitesi düşüyor. Günümüzde sperm sayısı genellikle 20-60 milyon civarında, oysa geçmişte bu sayı 200-400 milyon arasında değişiyordu." açıklamasında bulundu.

Zernani, kadın veya erkek olsun bunun nedenlerini; endüstriyel yaşam tarzı, hareketsizlik, hava kirliliği ve çevresel değişiklikler olarak sıraladı.

İran'da yaklaşık 5 milyon 900 bin evli çift bulunuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
