İran'da savaş nedeniyle uzaktan çalışan kamu personeli 9 Mayıs'ta ofislere dönecek

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından uzaktan çalışmaya geçen kamu personelinin 9 Mayıs itibarıyla tam zamanlı olarak ofislere döneceğini açıkladı. Karar, kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla alındı.

İran'da ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sırasında uzaktan çalışan kamu personelinin 9 Mayıs itibarıyla yeniden tam zamanlı ve fiziksel mesaiye döneceği bildirildi.

İran basınının Tahran Valiliği'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, eyalet genelindeki tüm bakanlıklar, kurumlar ve kamu kuruluşlarında çalışan personel, 9 Mayıs Cumartesi itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar tam kadro ofislerde görev yapacak.

Kararın, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve idari süreçlerin normal işleyişine dönmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

Okulların ve üniversitelerin eğitim faaliyetleri hakkında da Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ile Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyuru yapılacağı belirtildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'a İran'a saldırılarıyla başlayan ve 8 Nisan'da geçici ateşkes sağlanan savaş sırasında İran'da kamu kurumları uzaktan çalışmaya geçmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
