İran'da İsrail Saldırılarıyla Bağlantılı 53 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Fars eyaletinde, İsrail saldırıları ile bağlantılı oldukları iddia edilen 53 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, saldırıların başladığı günden bu yana çeşitli suçlar işleyen kişilerin tespit edildiği ve 16 mini dronun ele geçirildiği belirtildi.

İran'ın Fars eyaletinde İsrail saldırıları ile bağlantılı oldukları iddia edilen 53 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Fars Eyaleti Emniyet Müdürlüğünün açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı günden bu yana "toplumda endişeye neden olma, insansız hava araçları ve mini dron parçaları taşıma ve bakımını yapma, hassas bölgelerin fotoğraflarını çekip bunları düşman medyaya gönderme suçlarından" 53 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayrıca bu süreçte, çeşitli amaçlarla kullanılan 16 adet mini dron ele geçirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız

ABD'ye resti çektiler: İran'a saldırırsanız gemilerinizi vururuz
Karşıyaka'dan ayrılan Ufuk Sarıca'nın yeni adresi şaşırttı

Karşıyaka'dan ayrılan Ufuk Sarıca'nın yeni adresi şaşırttı
Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi

Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama: İran şimdi barış yapmak zorunda

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama! Bir tehdit daha savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.