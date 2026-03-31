İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Erakçi, "İslam Cumhuriyeti Günü" kutlamalarına katıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Tahran'da düzenlenen "İslam Cumhuriyeti Günü" kutlamalarına katıldı.

Tahran halkı hem İran yönetime destek olmak hem de İslam Cumhuriyeti Günü'nü kutlamaları için kentin önemli meydanlarında toplandı.

Özellikle İnkılab Meydanı'nda toplanan başkent sakinleri, ellerinde İran bayrakları ile İslam Cumhuriyeti Günü'nü kutlarken ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Erakçi'nin de katıldığı kutlamalar, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

İslam Cumhuriyeti Günü

İran'da 11 Şubat 1979'da gerçekleştirilen İslam Devrimi sonrasında, ülke yönetimin şeklinin belirlenmesi için 30-31 Mart 1979'da yapılan ve sonuçları 1 Nisan'da ilan edilen referandumda halkın yüzde 98,2'sinin "evet" oyu vermesiyle ülkenin yönetim şekli "İslam Cumhuriyeti" olarak belirlenmişti. Bu nedenle ülkede 1 Nisan, "İran İslam Cumhuriyeti Günü" olarak kutlanıyor.