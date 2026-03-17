İran: Ülkenin doğusunda "hassas bölgeler hakkında bilgi toplayan" 10 kişi yakalandı

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde hassas bölgeler hakkında bilgi topladıkları ve eylem hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun Rezevi Horasan eyaleti istihbaratına dayandırdığı haberde, "İstihbarat gözetimi ve operasyonel eylemler yoluyla 10 vatansız paralı asker tespit edilerek gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Bu kişilerden 4'ünün hassas yerlerin ve ekonomik altyapıların bilgilerini ve konumlarını toplamaya çalışırken suçüstü yakalandığı öne sürüldü.

Gözaltına alınanlarda 3'ünün ise terör örgütleriyle bağlantılı olduğu, finans ve medya desteğiyle saha operasyonları planladığı ve operasyonların istihbarat birimlerinin çabalarıyla engellendiği ifade edildi.