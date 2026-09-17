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İran'da güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldürüldü

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldürüldü, 9 kişi ise gözaltına alındı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldürüldü, 9 kişi ise gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD-İsrail'e bağlı terörist-tekfirci 3 hücrenin ülkeye girişleri sırasında emniyet güçleriyle girdikleri çatışmalarda 3 terörist öldürüldü. Yurt dışından ülkeye giriş yapan 9 terörist ise yakalandı."

Açıklamada, operasyon sırasında gözaltına alınan kişilerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yürütülen istihbarat operasyonları kapsamında, ülkeye gizlice ve yasa dışı yollarla sokulduğu belirtilen hafif ve orta ağırlıktaki silahlardan oluşan bir deponun da tespit edidiği bildirildi.

Kaynak: AA
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