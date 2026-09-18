İran'da güvenlik güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldürüldü

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İran'ın güney doğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Belucistan eyaletinin Zahidan kentinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

Sabaha karşı devriye görevi yapan güvenlik güçleri şüpheli bir araç ile karşılaştı, daha sonraki adımlarda çatışma çıktı.

Bilgi sahibi bir kaynağın aktardığına göre, çatışmada silahlı gruptan 2 kişi öldü, 1 kişi ise canlı ele geçirildi.

Kaynak: AA