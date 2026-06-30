İran Devrim Muhafızları Ordusu, "terör örgütü" üyesi 6 kişinin öldürüldüğünü açıkladı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin kuzeybatısında terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 6 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmada 4 cesede ulaşılırken, 4 uzun namlulu silah ele geçirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin kuzeybatısında "terör örgütü" üyesi olduğunu açıkladığı 6 kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Mehabad ile Piranşehr ilçeleri arasında yer alan dağlık bir alanda 6 kişiden oluşan bölücü bir grupla çatışma çıktığı belirtildi.
Açıklamada, çatışma sonucu 6 kişinin etkisiz hale getirildiği, 4'ünün cesedine ulaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca çatışmaların yaşandığı alanda 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba