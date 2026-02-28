Haberler

Saldırılar Tahran'la Sınırlı Değil, Birçok Kentten Patlama Sesleri Duyuldu

Güncelleme:
İran'da sabah saatlerinde başlayan saldırılar başkent Tahran ile sınırlı kalmayarak Kum, Kirmanşah, İsfahan ve Karaj gibi şehirlerde de patlama seslerine yol açtı. Saldırılar, ABD ve İsrail'in bölgede artan askeri varlığının ardından gerçekleşti.

(ANKARA) - İran'da sabah saatlerinde başlayan saldırıların yalnızca başkent Tahran'la sınırlı olmadığı Kum, Kirmanşah, İsfahan ve Karaj'da da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

İran devlet medyası ülkede sabah saatlerinde başlayan saldırıların yalnızca başkent Tahran'la sınırlı olmadığını, İran'ın farklı kentlerinde de patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Haberlere göre Kum, Kirmanşah, İsfahan ve Karaj'da da patlama sesleri duyuldu.

ABD ve İsrail'in saldırıları ABD'nin son dönemde bölgeye yaptığı kapsamlı askeri yığınağın ardından geldi. Bölgeye iki uçak gemisi, çok sayıda savaş gemisi (destroyer) ve 50'den fazla savaş uçağı sevk edilmişti. Ayrıca ABD ve İran arasında aarabuluculu müzakereler, üçüncü tarafların bildirdiğine göre yapıcı bir şekilde ilerliyordu.

Kaynak: ANKA
