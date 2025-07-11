İran'da Çatışma: 4 Ölü, 2 Yaralı

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada üçü polis 4 kişinin öldüğü, biri polis iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, emniyet kaynakları konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin Çabahar kentinde emniyet güçleri ile terörist olduğu öne sürülen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı gruptan bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtilirken emniyet güçlerinden de 3 polisin öldüğü, bir polisin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, çatışmanın ardından silahlı grubun kaçtığı, emniyet güçlerinin yapılan takibat çalışmaları sonucunda söz konusu grubu kuşattığı aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Emniyet kaynakları saldırganların kimlikleri ya da örgüt hakkında bilgi vermedi ancak bölgede silahlı faaliyet yürüten "Ceyşul Adl" örgütü, İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

İran'da "terör örgütü" kabul edilen "Ceyşul Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı faaliyetlerde bulunuyor.