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İran'da Çarşamba Suri kutlamaları 14 can aldı! 1844 kişi yaralandı

İran'da Çarşamba Suri kutlamaları 14 can aldı! 1844 kişi yaralandı
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İran'da Hicri Şemsi takvime göre yapılan 'Çarşamba Suri' kutlamalarında yaşanan patlamalar sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti, 1844 kişi ise yaralandı.

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan ve "Çarşamba Suri" adı verilen kutlamalar ile öncesindeki hazırlıklarda şu ana kadar 14 kişi öldü, 1844 kişi yaralandı.

Başkent Tahran'da iftardan sonra başlayan kutlamalarda kimi vatandaşlar ateş yakarak üzerinden atlamayı tercih ederken kimileri de havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullandı.

KANLI KUTLAMA

Kentte ateşlenen havai fişekler ve patlayıcı maddeler gökyüzünü duman bulutuyla kaplandı. Hemen her sokak ve caddede kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle kentin havası barut kokusuyla doldu.

Tahran'ın Yusufabad semtinde havai fişekler nedeniyle bir ağaç alev alınca yakınındaki evlerin sakinleri panik yaşadı.

İslamşehr ilçesinde de bir ambulansa patlayıcı madde atıldı ve ambulans patlama sonrasında hizmet dışı kaldı.

Ülke genelinde de 5 ambulansın patlayıcı madde isabet etmesi sonucu yandığı bildirildi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1844 KİŞİ YARALANDI

İran Acil Durum Merkezinin açıklamasına göre, buna rağmen çeşitli patlayıcı maddelerin kullanıldığı kutlamalarda ve öncesinde şu ana kadar ülke genelinde 14 kişi öldü, 1844 kişi yaralandı. Ölenlerin 6'sının kutlamaların öncesindeki günlerde patlayıcı madde hazırlıkları yapıldığı sırada meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, yaralılardan 100'ünün uzuv kaybı yaşadığı, 500'den fazlasının da gözlerinden yaralandığı belirtildi.

İRAN'DA SURİ KUTLAMALARI

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da, nevruz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor.

Bu kutlamalarda ve öncesinde patlayıcı maddeleri hazırlarken yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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