İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları - Haberler

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İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İranlılar havai fişek ve maytapları ateşe vermesi Dilek balonlarının havaya bırakılması İranlıların ateşin üzerinden atlaması Kutlamalardan detaylar TAHRAN - İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olan "Çarşamba Suri" başkent Tahran'da kutlandı.

İranlılar havai fişek ve maytapları ateşe vermesi

Dilek balonlarının havaya bırakılması

İranlıların ateşin üzerinden atlaması

Kutlamalardan detaylar TAHRAN - İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olan "Çarşamba Suri" başkent Tahran'da kutlandı. Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda İranlı gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor veya dilek balonlarını havaya bırakıyor.

İran'da Çarşamba Suri kutlamaları

İran'da Çarşamba Suri kutlamaları

İran'da Çarşamba Suri kutlamaları

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

İranlılar, Tahran, İran, Güncel, Haberler

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