İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İranlılar havai fişek ve maytapları ateşe vermesi Dilek balonlarının havaya bırakılması İranlıların ateşin üzerinden atlaması Kutlamalardan detaylar TAHRAN - İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olan "Çarşamba Suri" başkent Tahran'da kutlandı.
İranlılar havai fişek ve maytapları ateşe vermesi
Dilek balonlarının havaya bırakılması
İranlıların ateşin üzerinden atlaması
Kutlamalardan detaylar TAHRAN - İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son Çarşamba gecesi olan "Çarşamba Suri" başkent Tahran'da kutlandı. Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda İranlı gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor veya dilek balonlarını havaya bırakıyor.