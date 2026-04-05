İran'da düşürülen ABD uçağının pilotunu kurtarma operasyonunda çatışma çıktığı iddia edildi

İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp pilotunu kurtarmak için düzenlenen operasyonda, ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, gece saatlerinde düşen savaş uçağının kayıp pilotunun yerinin tespit edildiği belirtildi.

Haberde, pilotu kurtarmak için başlatılan operasyon sırasında bölgede ABD ile İran güçleri arasında "şiddetli çatışma" çıktığı iddia edildi.

Pilotun İran topraklarından çıkarıldığına ilişkin bilgilerin doğrulanamadığı haberde, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle hem kayıp pilotun hem de kurtarma ekibinin hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, İran'ın güneybatısında pilota ulaşmak için ABD ile İran güçleri arasında geçtiği iddia edilen çatışma görüntüleri paylaşıldı.