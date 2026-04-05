Haberler

İran'da düşürülen ABD uçağının pilotunu kurtarma operasyonunda çatışma çıktığı iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da düşürülen ABD F-15E savaş uçağının kaybolan pilotunu kurtarmak için düzenlenen operasyonda ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Pilotun yeri tespit edildi, ancak kurtarma operasyonu sırasında bölgedeki çatışmaların durumu tehlikeye attığı ifade ediliyor.

İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp pilotunu kurtarmak için düzenlenen operasyonda, ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edildi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, gece saatlerinde düşen savaş uçağının kayıp pilotunun yerinin tespit edildiği belirtildi.

Haberde, pilotu kurtarmak için başlatılan operasyon sırasında bölgede ABD ile İran güçleri arasında "şiddetli çatışma" çıktığı iddia edildi.

Pilotun İran topraklarından çıkarıldığına ilişkin bilgilerin doğrulanamadığı haberde, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle hem kayıp pilotun hem de kurtarma ekibinin hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, İran'ın güneybatısında pilota ulaşmak için ABD ile İran güçleri arasında geçtiği iddia edilen çatışma görüntüleri paylaşıldı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

