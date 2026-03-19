ABD-İsrail'in İran'da sivil yerleşim yerlerine saldırısında 12 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
İran'ın Loristan eyaletine bağlı Durud ilçesinde, ABD ve İsrail'in sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi yaralandı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Loristan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail dün Durud ilçesinde sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.
Saldırıda şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun