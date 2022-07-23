İran'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem - Haberler

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İran'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem

İhlas Haber Ajansı - Aynur Sena Çabuk - Güncel
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- İran'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi.

- İran'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem

TAHRAN - Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi.

İran'da 2 deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremlerin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39'da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.

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İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Güncel

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