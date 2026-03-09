Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney'i tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen yeni ülke lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mesajı gönderdi. Pezeşkiyan, Hamaney'in liderliğinde mevcut sorunların üstesinden gelinebileceğini vurguladı ve yeni lidere başarılar diledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uzmanlar Meclisi tarafından ülke lideri makamına seçilen Mücteba Hamaney'i tebrik etti.

İran Meclisi Haber Ajansı (ICANA), Pezeşkiyan'ın tebrik mesajını yayımladı.

İran Cumhurbaşkanı mesajında, "Ülkedeki mevcut sorunların üstesinden gelebilmek sizin hikmetli liderliğinizin yanı sıra halkın güven, dayanışma, katılım ve geniş tabanlı direnişine dayanan bir ortamın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ülkede birliği koruma, ileri, bağımsız bir İran inşa etme yolunda yeni lidere Allah'tan başarılar dilediğini kaydetti.

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in oy çoğunluğuyla ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında ülke lideri Ali Hamaney öldürülmüş, yeni liderin seçimine kadar söz konusu makamı geçici liderlik konseyi temsil etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

Verecek cevap yok! Lavrov'dan Arap büyükelçilere zor soru
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Savaşın başından bu yana bir ilk! Pezeşkiyan'a sürpriz telefon
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

Verecek cevap yok! Lavrov'dan Arap büyükelçilere zor soru
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki

Savaş çığırtkanlarına verdi veriştirdi! Kendi halkınız bombalanıyor
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı