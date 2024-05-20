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İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 5 günlük resmi yas ilan edildi. Pakistan'da 1 günlük ve Lübnan'da da 3 günlük yas ilan edildi.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 5 günlük resmi yas ilan edildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da içinde olduğu helikopter dün öğleden sonra İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış töreninden dönerken düşmüş, kaza yerine yaklaşık 15 saat süren çalışmaların ardından ulaşılmıştı. İran devlet televizyonu, helikopterdekilerden kurtulan olmadığını açıklamıştı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ölümü üzerine hükümetin kabineyi olağanüstü toplantıya çağırdığını bildirdi. Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 5 günlük resmi yas ilan edildi.

Öte yandan, Pakistan'da 1 günlük ve Lübnan'da da 3 günlük yas ilan edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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