İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İran'da sertlik yanlıları ya da ılımlı yok, hepimiz İranlıyız"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, ülkesinde "sertlik yanlıları" veya "ılımlı" diye bir ayrımın olmadığını belirterek birlik mesajı verdi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İran içerisinde siyasi liderlik çekişmesi olduğunu öne sürdüğü ifadelerine karşılık verdi.

İran Cumhurbaşkanı, "İran'da 'sertlik yanlıları' ya da 'ılımlı' yoktur. Hepimiz 'İranlı' ve 'devrimciyiz'. Millet ile devletin demir gibi birliğiyle, ülke liderinin talimatlarına tam bağlılıkla saldırgan suçluyu pişman edeceğiz. Tek Tanrı, tek millet, tek lider ve tek yol, o da canımızdan aziz İran'ın zafer yoludur." ifadelerini kullandı.

Aynı mesajı, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran içinde bir liderlik savaşı yaşandığını öne sürmüştü.

Trump, "İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor. Gerçekten bilmiyorlar. İç çekişme, savaş alanında kötü şekilde kaybeden 'sertlik yanlıları' ile hiç de o kadar ılımlı olmayan (ama saygı kazanan!) 'ılımlılar' arasında çılgınca bir şekilde sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
