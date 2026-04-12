Haberler

Pezeşkiyan: "ABD maksimalist yaklaşımdan vazgeçerse mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin maksimalist yaklaşımdan vazgeçmesi ve İran halkının haklarına saygı göstermesi durumunda anlaşmaya varmanın mümkün olabileceğini belirtti. Pezeşkiyan, Pakistan'da gerçekleştirilen müzakerelerin sona erdiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin "maksimalist yaklaşımdan vazgeçip İran halkının haklarına saygı" göstermesi durumunda anlaşmaya varmanın yollarının bulunabileceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan'da yürütülen müzakerelerin sona ermesi ve İran heyetinin ülkeye dönmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "ABD hükümeti maksimalist yaklaşımdan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

