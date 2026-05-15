İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Hindistan'da düzenlediği basın toplantısında konuştu Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bazı ülkelerin "müzakereleri sabote ederek, ABD'yi savaşa çekmek istediğini" ifade ederek, "diplomasiye bir şans daha vermeye çalıştıklarını ancak Washington'un ciddi olduğunu gördüklerinde müzakerelere gireceklerini" söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin hiçbir zaman nükleer silah elde etmeye yönelmediğini yineleyen Erakçi, "Daha önce defalarca atom bombası istemediğimizi söyledik. Barışçıl bir nükleer planımız var." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma da değinen Erakçi, "Hürmüz Boğazı açık ve saldırgan ülkeler dışındaki tüm gemiler bizimle koordinasyon sağlamaları halinde geçebilir. Boğazdan güvenli geçiş bizim için önemli ve biz de yardımcı olacağız. (ABD'nin uyguladığı) Deniz ablukası konusunda da endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman karasularında bulunduğunu, Boğaz'ın yönetimini Umman ile ortak yürüteceklerini ve bu konuda Maskat yönetimiyle istişareler gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Karşı taraf ciddi ve doğru yolda olduğunda müzakerelere gireceğiz"

İranlı Bakan, ABD ile geçici ateşkes ve müzakerelere ilişkin de "Ateşkes halindeyiz ancak durum kırılgan. Yine de diplomasiye bir şans daha vermeye çalışıyoruz. Karşı taraf ciddi ve doğru yolda olduğunda müzakerelere gireceğiz. Amerika'ya güvenimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

İsim vermeden bazı ülkeleri ABD ile müzakereleri sabote edip Washington'u savaşa çekmeye çalışmakla suçlayan Erakçi, şöyle konuştu:

"Bazı taraflar müzakereleri bozmak ve ABD'yi savaşa sürüklemek istiyor ve müzakerelerin rasyonelliğe dönmesini ve müzakereler yoluyla bir çözüme ulaşmayı umuyoruz. ABD'den de çelişkili mesajlar alıyoruz. Bazen bir günde iki farklı mesaj alıyoruz."

"Pakistan'ın arabuluculuğu henüz başarısız olmadı"

ABD ile diplomasi sürecinde Pakistan'ın rolünün devam ettiğini vurgulayan Erakçi, "Pakistan'ın arabuluculuğu henüz başarısız olmadı ancak esas olarak Amerikalıların davranışlarından kaynaklanan çok zor bir yolda ilerliyor. Biz adil bir anlaşmaya hazırız." dedi.

Erakçi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın önerisini reddettiğini açıklamasının ardından Washington tarafından görüşmelerin devam ettirilmesine yönelik mesajlar aldıklarını aktaran İranlı Bakan, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın teklifini reddettiği yönündeki söylemler, birkaç gün önce Sayın Trump'ın 'bunun kabul edilemez' olduğunu söylemesinin ardından ortaya çıktı. Trump'ın son teklifimizi reddetmesinden sonraki süreçte, Amerika'dan diyaloğu sürdürme isteklerini belirten mesajlar aldık."

Müzakerelerde zenginleştirilmiş uranyum konusunun gündeme gelmediğini söyleyen Erakçi, konunun karmaşık olduğunu, uranyum meselesinin daha sonra ele alınması gerektiğini ve bunu da ABD'li taraflara ilettiklerini söyledi.