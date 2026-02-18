İran: Barışçıl Nükleer Teknolojiden Vazgeçmeyeceğiz

TAHRAN, 18 Şubat (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "barışçıl" nükleer teknolojiden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın salı günkü haberine göre Pezeşkiyan, üç sivil aktivistle yaptığı toplantıda ülkenin nükleer programının barışçıl niteliğini kanıtlamaya hazır olduklarını belirtti.

Belirlenen politikalar ve İran lideri Ali Hamaney'in verdiği fetva uyarınca nükleer silah geliştirme peşinde olmadıklarına defaatle açıkladıklarını vurgulayan Pezeşkiyan, bu konuda her türlü teyit için hazır olduklarını ifade etti.

Pezeşkiyan, nükleer bilim ve teknolojiyi hastaların tedavisi ve sanayi ve tarımın geliştirilmesi amacıyla kullanmalarının engellenmesini kabul etmeyeceklerine de dikkat çekti.

Son dönemde Tahran ile Washington arasındaki gerginlik tırmanırken, ABD Batı Asya'daki askeri varlığını artırıyor.

İran ve ABD salı günü Cenevre'de İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmelerin ikinci turunu gerçekleştirdi. Kentteki Umman Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen görüşmelerde Umman Dışişleri Bakanı Bakanı Bedir el-Busaidi arabuluculuk yaptı. Dolaylı müzakerelerin ilk turu 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılmıştı.

Kaynak: Xinhua