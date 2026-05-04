İran: ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na yaklaşması veya girmesi halinde saldırıya uğrayacağı konusunda uyarıyoruz

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasının hedef alınacağını bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, "Herhangi bir yabancı silahlı gücün özellikle de ABD'nin işgalci ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkması halinde saldırıya uğrayacağı konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran Silahlı Kuvvetleri'nin elinde olduğu ve geçişlerin de yine İran Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, bölgede bulunan gemilere "koordinasyonsuz geçiş yaparak güvenliklerini tehlikeye atmamaları" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bölgede "deniz korsanlığı" yaparak dünya ekonomisini tehlikeye attığı, İran'ın ise her türlü tehdit ve saldırıya karşı sert karşılık vereceği ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek "Özgürlük Projesi"ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da bugünden itibaren, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullanmıştı.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
