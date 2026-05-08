İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı kıyılarına yönelik saldırılarını kınadı

Güncelleme:
İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı kıyılarında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ve Benderabbas kentine yönelik saldırılarını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ve Benderabbas kentine yönelik saldırıları ile yine Cask Limanı ve Hürmüz Boğazı civarında İran'a ait iki petrol tankerine düzenlediği saldırılar kınanarak, "Hürmüz Boğazı kıyılarına yönelik saldırılar İran Silahlı Kuvvetleri'nin ağır tokadı ile karşılaştı. Düşmanın gayrimeşru hedeflerine ulaşma girişimi sonuçsuz kaldı." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin İran'a yönelik girişimleri "saldırgan ve kışkırtıcı" olarak tanımlanırken söz konusu bu eylemlerle birlikte ateşkesin ve Birleşmiş Miletler (BM) Şartı'nın ihlal edildiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı bildirisinde, "ABD'nin bölgedeki askeri varlığının, bölgesel güvenlik ve istikrara yardımcı olmadığı, aksine güvensizliğin bizzat kaynağı olduğu" dile getirilirken, İran ordusunun her türlü saldırıya karşı toprak bütünlüğünün ve egemenliğin korunması noktasında kararlılıkla mücadele edeceği belirtildi.

Bildiride ayrıcı ABD'li yetkililerin çelişkili açıklamaları ile ABD'nin söz konusu eylemleri, "acizlik" olarak tanımlandı.

İran, Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bazı noktaların "düşman unsurlara" ait insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındığını bildirmişti.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de 2 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma unsurlarına "herhangi bir tahrik olmadan" saldırılar düzenlediğini ve bu saldırılara "savunma amaçlı" karşılık verdiklerini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
