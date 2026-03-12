Haberler

Tahran Belediye Başkanı Zakani: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 10 günde 9 bin nokta hedef alındı

Tahran Belediye Başkanı Alirıza Zakani, son 10 günde 9 bin noktanın hedef alındığını belirterek, önceki saldırılara kıyasla büyük bir artış yaşandığını açıkladı. Saldırılarda ölü sayısının 1348'i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD- İsrail saldırılarında 10 günde ülkede 9 bin noktanın hedef alındığını belirterek, bu sayının geçen sene haziran ayında düzenlenen ve 12 gün süren saldırılarda 1450 olduğuna dikkati çekti.

İran devlet televizyonuna göre Zakani, ABD- İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verirken, "12 günlük savaşta toplam 1450 nokta hedef alınmışken, son savaşta ilk 10 günde 9 bin nokta saldırılara maruz kaldı." dedi.

Zakani, kentte büyük çapta enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

?ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

13-24 Haziran?2025 tarihlerinde düzenlenen saldırılarda ise 935 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
