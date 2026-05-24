İran basını: Mutabakat zaptında Hürmüz'den geçişlerde ABD protokolünün uygulanmasına dair madde yok

İran basını, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek İran gemileri için ABD protokolünün uygulanmasına dair herhangi bir maddenin bulunmadığını öne sürdü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Mutabakat zaptına göre İran'ın 30 gün içinde Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş trafiğini savaş öncesi seviyeye getireceği, buna karşılık ABD'nin de aynı süre içerisinde deniz ablukasını tamamen kaldıracağı ifade edildi.

Öte yandan haberde, İran'ın dondurulmuş varlıklarının aşamalı olarak serbest bırakılmadığı takdirde anlaşmaya varılamayacağı öne sürüldü.