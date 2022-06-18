Iraklı gençler sıcaklığa karşı çareyi Dicle Nehri'nde buluyor
AA - Ali Mohammed Saeed - Güncel
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Gençlerin Dicle Nehri'nde yüzmesinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta gençler, artan hava sıcaklığı ve elektrik kesintileri nedeniyle Dicle Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.
Gençlerin Dicle Nehri'nde yüzmesinden detaylar BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta gençler, artan hava sıcaklığı ve elektrik kesintileri nedeniyle Dicle Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.
AA / Ali Mohammed Saeed - Güncel