Irak Uyruklu DEAŞ Şüphelisi K.A.F. Kırıkkale'de Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi K.A.F., emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIRIKKALE'de hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi K.A.F. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Irak hükümeti tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu K.A.F., kent merkezinde yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.