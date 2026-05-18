Irak'tan Suudi Arabistan açıklaması: İHA saldırısıyla ilgili Irak'ta veri tespit edilmedi

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki bazı tesislerin 3 adet insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığına ilişkin iddialardan "derin endişe" duyduğunu ve bunların Irak'tan kaynaklandığına dair verilerin bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Suudi Arabistan ile olan tarihi ve kardeşlik ilişkilerine vurgu yapılarak, "kardeş" ülkelere yönelik her türlü saldırının reddedildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın 3 adet İHA ile hedef alındığına ilişkin bilgilerin ardından ilgili Irak makamlarının olayın detaylarını ortaya çıkarmak amacıyla derhal soruşturma başlattığı ifade edildi.

Irak hava savunma sistemleri ve optik ekipmanları aracılığıyla söz konusu saldırıya ilişkin herhangi bir verinin tespit edilmediği aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan makamlarına işbirliği ve bilgi paylaşımı çağrısı yapıldı.

Bakanlık ayrıca, Irak'ın kardeş ülkelerin güvenliği ve egemenliğine saygı konusundaki "sabit tutumunu" yineleyerek, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden girişimlere karşı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Irak ile Suudi Arabistan arasında güvenlik ve istikrarı güçlendirecek koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin önemine dikkati çekildi.