Irak'taki Erbain törenlerine Türkiye'den katılım

Irak'ın Kerbela kentinde Hz.Hüseyin ve 72 arkadaşının şehit edilmesinin 40. gün yıl dönümü olan "Erbain" merasimine Türkiye'den gelen ziyaretçiler de katıldı.

Kerbela'da yiyecek ve içecek sunan hayır çadırları kuran Türk ziyaretçiler, yoldan geçenlere ikramda bulundu.

Türkiye'nin Necef Başkonsolosluğu tarafından da Erbain ziyaretçileri için hayır çadırı kuruldu.

Kerbela'daki Erbain törenlerine ülke içinden ve dışından yüz binlerce ziyaretçi katılıyor.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonra yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.