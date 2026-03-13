Irak'taki Şii milis grup, "ABD askerleri hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü" verileceğini açıkladı

Irak'ta faaliyet gösteren 'İslami Direniş' adlı Şii milis grubu, Amerikan askerleri ve askeri yetkililerine dair bilgi sağlayanlara 150 milyon Irak dinarı ödül verileceğini duyurdu. Bilgilerin, direniş gruplarının güvenlik kanalları ile toplanacağı ve gizliliğin korunacağı vurgulandı.

" Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, Irak ve bölgede görev yapan Amerikan askerleri veya askeri yetkililer hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü verileceğini duyurdu."

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve bölgede bulunan Amerikalı asker ve askeri personeller hakkında bilgi sağlanması karşılığında 150 milyon Irak dinarı ödül verileceği belirtildi.

Ödülün, Iraklılar veya ülke içinde yaşayan yabancılar dahil, bu bilgileri sağlayan herkesi kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, bunun, "ABD ordusu veya istihbarat kurumlarında görev yapan üst düzey yetkililerin yakalanmasına ya da sahada etkisiz hale getirilmesine yol açacak doğru ve önleyici bilgiler" karşılığında verileceği belirtildi.

Ayrıca bilgi ve verilerin teslim edilmesinin, "Irak genelinde bulunan direniş gruplarının karargahlarındaki güvenlik kanalları aracılığıyla" yapılacağı ve bilgi kaynağının kimliğinin tamamen gizli tutulacağı ve korunacağı taahhüt edildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
"İranlılar saklanıyor" diyen Trump'a Epstein'li yanıt
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü
Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
Trump, Hamaney'in başına ödül koydu! Verecekleri para öyle böyle değil