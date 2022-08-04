Irak'ta sıcak hava - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta sıcak hava

Bağdatlıların iş merkezi ve dükkanların girişlerine konulan vantilatörlerle serinlemeye çalışması Kapalı olimpik yüzme havuzlarında yüzenler Dicle Nehri'nde yüzenler Irak'ın başkenti Bağdat'ta 50 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı.

 - Güncelleme:

Bağdatlıların iş merkezi ve dükkanların girişlerine konulan vantilatörlerle serinlemeye çalışması

Kapalı olimpik yüzme havuzlarında yüzenler

Dicle Nehri'nde yüzenler Irak'ın başkenti Bağdat'ta 50 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Iraklılar, iş merkezi ve dükkanların girişlerine konulan vantilatörlerle serinlemeye çalıştı.

AA / Ali Mohammed Saeed - Güncel

Bağdat Dicle Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title