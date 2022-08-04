Irak'ta sıcak hava Bağdatlıların iş merkezi ve dükkanların girişlerine konulan vantilatörlerle serinlemeye çalışması Kapalı olimpik yüzme havuzlarında yüzenler Dicle Nehri'nde yüzenler Irak'ın başkenti Bağdat'ta 50 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Bağdatlıların iş merkezi ve dükkanların girişlerine konulan vantilatörlerle serinlemeye çalışması Kapalı olimpik yüzme havuzlarında yüzenler Dicle Nehri'nde yüzenler Irak'ın başkenti Bağdat'ta 50 dereceyi aşan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Iraklılar, iş merkezi ve dükkanların girişlerine konulan vantilatörlerle serinlemeye çalıştı. Güncel AA / Ali Mohammed Saeed Bağdat Dicle Irak Güncel Haberler

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