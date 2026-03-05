Haberler

Irak'taki limanda ABD'li şirkete ait petrol tankerine saldırı düzenlendi

Güncelleme:
Basra kentindeki Hor el-Zubair Limanı'nda ABD şirketine ait bir petrol tankerine bombalı bir tekneyle saldırı düzenlendi. Saldırıda tanker hasar gördü ve petrol sızıntısı meydana geldi.

Irak'ın Basra kentindeki Hor el-Zubair Limanı'nda ABD şirketine ait bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sonangol Marine Services şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan petrol tankerinin kendilerine ait ve Bahamalar bandralı olduğu belirtildi.

Petrol tankerine "bombalı bir teknenin" çarptığı aktarılan açıklamada, hasar gören tankerden petrol sızıntısı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, saldırının menşeine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb

