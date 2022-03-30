Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi boykot nedeniyle 3. kez ertelendi

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi, meclisindeki boykot nedeniyle 3. kez ileri bir tarihe ertelendi.

Irak'ta yapılan erken genel seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen cumhurbaşkanlığı makamı krizi bir türlü çözülemiyor. Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi meclisindeki boykot nedeniyle 3. kez yapılamazken, seçim ileri bir tarihe ertelendi. Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı Meclis Komisyonu görevleri ve üyelerinin onaylandığı oturumun ileri bir tarihe ertelendiği" bildirildi. Yasaya göre, cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 329 sandalyeli meclis üyelerinin en az 220 üyesinin hazır bulunması gerekiyor.

Irak basınında yer alan haberlerde, meclis cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan oturuma sadece 178 milletvekilinin hazır bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle eşzamanlı olarak Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi Amiri ise, evinde Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafları çatısı altına toplayan Koordinasyon Grubu toplantı düzenlendi.

İki büyü Kürt partileri Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenmişti. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmet'i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i aday göstermiştir. Irak'ta 2006 yılında yapılan ilk seçimlerin ardından, Cumhurbaşkanlığı Kürtler, Meclis Başkanlığı Sünniler ve Başbakanlık Şiiler arasında paylaşılıyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel