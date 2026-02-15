Irak, topraklarının başka ülkelere saldırıda kullanılmasına karşı

Irak, bölgedeki herhangi bir ülkeye düzenlenecek askeri bir saldırıda topraklarının kullanılmasına karşı olduğunu bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Bahr el-Ulum, 13 Şubat Cuma günü Bağdat'taki İran Büyükelçiliğinde düzenlenen İran Devrimi'nin 47. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ulum, burada yaptığı konuşmada, Irak'ın, İsrail'in askeri saldırılarına karşı olduğunu söyledi.

Ulum, "Irak, topraklarının, kara sularının veya hava sahasının, komşu ülke İran dahil olmak üzere bölgedeki veya dünyadaki herhangi bir ülkeye saldırıda kullanılmasına karşıdır." ifadesini kullandı.

Askeri saldırıların bölgedeki güvenlik ve barış için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Ulum, mevcut zorluklarla başa çıkmak için diyalog ve müzakerelerin en uygun seçenek olduğunu dile getirdi.

İran ile görüşmeler devam etmesine rağmen ABD, bölgeye askeri sevkiyatı ve müzakerelerin başarısız olması durumunda İran'a saldırı tehdidini sürdürüyor.