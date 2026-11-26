Irak Merkezi Ceza Mahkemesi petrol kaçakçılığından 11 kişiye 15'er yıl hapis verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Merkezi Ceza Mahkemesi, komşu ülkelere petrol kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 11 sanığın her birini 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, 2005 tarihli 13 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Kanunu hükümleri kapsamında alındı; temyize açık.
Irak Merkezi Ceza Mahkemesi, komşu ülkelere petrol kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 11 kişi hakkında 15'er yıl hapis kararı verdi.
Irak Yüksek Yargı Konseyinin yayımladığı belgeye göre, Merkezi Ceza Mahkemesi, petrol kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan 11 sanığın her birini 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kararın, 2005 tarihli 13 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Ceza Kanunu hükümleri kapsamında alındığı belirtildi.
Mahkemenin, suçtan zarar gören tarafların kararın kesinleşmesinin ardından hukuk mahkemelerinde tazminat talep etme haklarını saklı tuttuğu kaydedildi.
Kararın, tarafların huzurunda verildiği ve temyize açık olduğu bildirildi.