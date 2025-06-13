Irak, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarında Hava Sahasını Kullanmasını Kınadı

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Irak, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Irak hava sahasını kullanmasını kınayarak BM Güvenlik Konseyi'ne resmi şikayette bulundu. Bağdat yönetimi, durumu uluslararası hukuka ve egemenliğe aykırı olarak nitelendirerek, İsrail'in hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) – Irak, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Irak hava sahasını kullanmasını kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne resmi şikayette bulundu.

Bağdat yönetimi bugün BM'ye sunduğu, İsrail'in Irak hava sahasını kullanarak gerçekleştridiği saldırıyı "egemenliğe, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na açık bir aykırılık" olarak nitelendirdi.

Irak hükümeti, Güvenlik Konseyi'ne "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını" yerine getirme, İsrail'i hesap vermeye zorlama ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu. Devam eden ihlallerin, bölgesel istikrarsızlığı daha da körükleyebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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