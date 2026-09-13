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Irak, İran sınırındaki 3 sınır kapısını yeniden açıyor

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Irak, dün "idari ve güvenlik düzenlemeleri" kapsamında kapatıldığını duyurduğu İran sınırındaki 3 sınır kapısının yeniden açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Irak, dün "idari ve güvenlik düzenlemeleri" kapsamında kapatıldığını duyurduğu İran sınırındaki 3 sınır kapısının yeniden açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatları doğrultusunda, Basra vilayetindeki Şelemçe, Meysan vilayetindeki Şeyb ve Diyala vilayetindeki Mendeli sınır kapılarında yolcu geçişleri ile ticaretin kademeli şekilde yeniden başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, sınır kapılarının çalışma süreçlerinin gözden geçirilip teknik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesinin ardından alındığı ifade edildi.

Şeyb ve Şelemçe sınır kapılarında yolcu geçişlerinin bu sabah yeniden başladığı, ticari ürün geçişlerinin Şelemçe'den yarın sabah, Şeyb'den ise perşembe sabahı başlayacağı kaydedilen açıklamada, Mendeli Sınır Kapısı'nda ticari geçişlerin salı sabahı başlayacağı belirtilirken yolcu geçişlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, İran ile yolcu ve ticari hareketliliğin Zurbatiye ve Munziriye sınır kapılarından herhangi bir aksama olmadan devam ettiği belirtildi.

Irak yönetimi dün bazı sınır kapılarında "idari ve güvenlik düzenlemeleri" kapsamında çalışmalar başlatıldığını ve bu süreç nedeniyle kapıların kapatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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