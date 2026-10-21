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Irak Hükümet Sözcüsü, PKK için Türkiye ile koordinasyon yürütüldüğünü bildirdi

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Irak Hükümet Sözcüsü Abbudi, ülke topraklarının komşu ülkeleri tehdit amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve PKK'nın Irak'tan çıkarılması için Türkiye ile koordinasyon yürütüldüğünü bildirdi. Şeyb Sınır Kapısı teknik açıdan hazır değil, ticaret diğer kapılardan sürüyor.

Irak hükümeti, topraklarının komşu ülkelere yönelik tehdit amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini, terör örgütü PKK'nın Irak'tan çıkarılması için Türkiye ile koordinasyon içerisinde olduklarını bildirdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, ülkesinin resmi ajansı INA'ya açıklamada bulundu.

Abbudi, İran ile Irak arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın teknik açıdan henüz kullanıma hazır olmadığını, iki ülke arasındaki ticaretin ise diğer sınır kapıları üzerinden sürdürüldüğünü belirtti.

Irak'ta Husilere ait karargahların bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunan Abbudi, ülke topraklarının komşu ülkeleri tehdit etmek amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Abbudi, Irak'taki terör örgütü PKK dosyasının çözümü ve Irak'tan çıkarılması konusunda Türkiye ile üst düzey koordinasyon yürütüldüğünü kaydetti.

Iraklı Sözcü, Irak'taki İranlı Kürt silahlı gruplar meselesinin çözümü için İran ile üst düzey koordinasyon sağlandığını ve bu kapsamda ortak bir komite oluşturulduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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