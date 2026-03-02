Haberler

Irak, hava sahasını kapatma süresini ikinci kez uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Irak, hava sahasını 48 saat daha kapalı tutacağını açıkladı. Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle alınan bu karar, Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından duyuruldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bunu 48 saat daha uzattı.

Irak Sivil Havacılık Kurumunun yayınladığı yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle Irak hava sahası 48 saat daha uçuşlara kapalı kalacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin çarşamba günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak, hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuş, daha sonra bu süreyi 24 saat daha uzatmıştı.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı

Lisede dehşet! 2 öğretmenini ve arkadaşını bıçakladı
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

Savaşta Avrupa cephesi açılıyor! Masa kuruldu, karar an meselesi
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini