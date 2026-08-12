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Irak'tan Silahların Devlet Kontrolüne Alınması İçin Yasa Talimatı

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Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısı hazırlanması talimatı verdi. Kontrolsüz silahların devlete yönelik en tehlikeli tehdit olduğunu vurgulayan Zeydi, güvenlik kurumlarının otoritesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Hükümet, bu kapsamda eylül sonunu hedefliyor.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını öngören yasa tasarısının hazırlanması talimatını verdi.

Irak resmi haber ajansı INA'nın, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre Zeydi, başkent Bağdat'ta Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halid el-Ubeydi'yi kabul etti.

Görüşmede ülkedeki durum ile güvenlik birimlerinin istikrarı sağlama, ülke sınırları ve hava sahasını çeşitli tehditlere karşı korumaya yönelik çalışmaları ele alındı.

Zeydi, "anayasal usuller doğrultusunda silahların devletin kontrolünde toplanmasına ilişkin yasa tasarısının hazırlanması" talimatını verdi.

"Devlete yönelik en tehlikeli tehdidin kontrolsüz silahlar olduğunu" belirten Zeydi, bunun hukukun üstünlüğünü zayıflattığını ve güvenlik kurumlarının otoritesini aşındırdığını ifade etti.

Zeydi, Irak'ın güvenliği, halkının esenliği ve ülkenin imkanlarının korunması için ekonomik, siyasi ve güvenlik istikrarıyla bağlantılı iç istikrarın sağlanmasında devletin konumunun güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Yürütme ve yasama organları arasında koordinasyon ve işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Zeydi, istikrarın güçlendirilmesi, yasaların çıkarılması ve hükümetin kalkınma planları ile programlarına yasal zemin sağlanmasının önemini belirtti.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, 3 Haziran'da silahların devletin kontrolünde toplanması amacıyla bir komite kurulduğunu ve komitenin çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Irak'ta devlet kurumlarının dışında bulunan silahlar, ülkedeki başlıca güvenlik ve siyasi sorunlar arasında yer alıyor. Ülkede bazıları Haşdi Şabi çatısı altında, bazıları ise bağımsız faaliyet gösteren silahlı gruplar bulunuyor.

Irak hükümeti, iç istikrarı güçlendirmek ve bölgesel gerilimlerin ülkeye yansımalarını önlemek amacıyla silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını ve güvenlik kurumlarının otoritesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Irak'ta devlet kontrolü dışındaki silahlar, başlıca güvenlik sorunları arasında yer alıyor. Hükümet, silahların devletin kontrolünde toplanması için eylül sonunu hedefliyor.

Kaynak: AA
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