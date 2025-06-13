Irak Başbakanı Sudani: Hava Sahamızın İstismarına İzin Vermeyeceğiz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in saldırılarda Irak hava sahasını kullanmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Sudani, ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Steven Fagin ve terör örgütü DEAŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon Komutanı Tümgeneral Kevin Leahy ile İran'a yönelik saldırıyı görüştü.

Başbakan Sudani, görüşmede, İran'a yönelik saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydederek, bunun sadece bölgesel değil, küresel güvenliği de tehdit eden bir saldırganlık eylemi olduğunu söyledi.

Saldırının diplomatik çabaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşmesinin, gerilimi tırmandırma ve bölgeyi daha geniş bir çatışmaya sürükleme niyeti taşıdığını ifade eden Sudani, "Irak topraklarının ya da hava sahasının hiçbir komşu devlete yönelik saldırıda kullanılmasına kesinlikle karşıyız. Irak'ın egemenliğini koruma hakkı ve sorumluluğu bulunuyor." dedi.

Sudani, bu kapsamda, hükümetinin gerekli tüm yasal adımları atacağını ve tüm taraflardan bu ilkeye saygı göstermelerini beklediklerini aktardı.

Öte yandan, ABD maslahatgüzarı Fagin ve Koalisyon Komutanı Leahy, ABD'nin söz konusu saldırıya hiçbir şekilde katılmadığını belirterek, stratejik çerçeve anlaşmasına uygun olarak Irak'ın çatışmanın bir parçası haline gelmemesi yönündeki hassasiyetlerini dile getirdi.

Şii lider Sistani de İran'a saldırıyı kınadı

Ayrıca, Irak'taki Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada, İran'a saldırının "suç teşkil eden bir eylem" olduğu ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail ile destekçilerine karşı caydırıcı baskılar uygulaması çağrısı yapıldı.

Irak, hava sahasını kullanan İsrail'i resmi olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etmişti.

Iraklı bazı Şii dini ve siyasi liderler de İsrail'in İran'a saldırısını kınamıştı.