Irak Başbakanı'ndan, İran'ın yeni dini lideri Hamaney'e tebrik mesajı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'da yeni dini lider olarak seçilen Ayetullah Mücteba Hamaney'i tebrik ederek, Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürülmesinden dolayı İran halkına taziye dileğinde bulundu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Sudani'nin, yeni seçilen İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'i tebrik mesajını yayınladı.

Sudani, Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırsında öldürülmesinden dolayı İran halkına ve ailesine başsağlığı dileyerek, yeni liderliğine seçilen oğul Hamaney'i ise tebrik etti.

İran'daki yeni liderliğin bu hassas dönemi yönetme ve İran halkının birliğini güçlendirme konusunda başarılı olacağına duyduğu güveni ifade eden Sudani, Irak'ın İran ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Sudani, ülkesinin İran'ın egemenliğine yönelik askeri operasyonları reddettiğini ve bölgedeki çatışmanın durdurulmasına yönelik adımları desteklediğini de aktardı.