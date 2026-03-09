Haberler

Irak Başbakanı'ndan, İran'ın yeni dini lideri Hamaney'e tebrik mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, yeni dini lider Mücteba Hamaney'i tebrik ederken, önceki lider Ali Hamaney'in ölümüne ilişkin taziyelerini iletti. Sudani, İran halkının birliğini güçlendireceğine inandığını belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'da yeni dini lider olarak seçilen Ayetullah Mücteba Hamaney'i tebrik ederek, Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürülmesinden dolayı İran halkına taziye dileğinde bulundu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Sudani'nin, yeni seçilen İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'i tebrik mesajını yayınladı.

Sudani, Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırsında öldürülmesinden dolayı İran halkına ve ailesine başsağlığı dileyerek, yeni liderliğine seçilen oğul Hamaney'i ise tebrik etti.

İran'daki yeni liderliğin bu hassas dönemi yönetme ve İran halkının birliğini güçlendirme konusunda başarılı olacağına duyduğu güveni ifade eden Sudani, Irak'ın İran ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Sudani, ülkesinin İran'ın egemenliğine yönelik askeri operasyonları reddettiğini ve bölgedeki çatışmanın durdurulmasına yönelik adımları desteklediğini de aktardı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu

Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
Ürdün Kralı 2. Abdullah askeri üniformayı giydi

Kral askeri üniformayı giydi