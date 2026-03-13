İpsala Sınır Kapısı'nda otomobilde kaçak getirilen 3 papağan yakalandı
İpsala'da bir otomobilde kaçak olarak yurda getirilen 3 macaw papağan ele geçirildi. İzin belgeleri olmadan giriş yapmaya çalışan G.A.'ya 75 bin 528 lira ceza kesildi.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak isteyen G.A'nın kullandığı otomobili şüphe üzerine aradı.
Aramada, araçtaki kutuların içerisinde 3 macaw papağanı tespit edildi.
Papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Park Şefliği ekiplerince koruma altına alındı.
Ekipler, izin belgeleri bulunmayan G.A'ya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 75 bin 528 lira ceza uyguladı.
