Haberler

İpsala Sınır Kapısı'nda otomobilde kaçak getirilen 3 papağan yakalandı

İpsala Sınır Kapısı'nda otomobilde kaçak getirilen 3 papağan yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İpsala'da bir otomobilde kaçak olarak yurda getirilen 3 macaw papağan ele geçirildi. İzin belgeleri olmadan giriş yapmaya çalışan G.A.'ya 75 bin 528 lira ceza kesildi.

İpsala Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yurda kaçak getirilen 3 papağan ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak isteyen G.A'nın kullandığı otomobili şüphe üzerine aradı.

Aramada, araçtaki kutuların içerisinde 3 macaw papağanı tespit edildi.

Papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Park Şefliği ekiplerince koruma altına alındı.

Ekipler, izin belgeleri bulunmayan G.A'ya 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 75 bin 528 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!